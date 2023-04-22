Башун (Бурая) Марьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башун (Бурая) Марьяна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1920

Дочь: Кацман (Башун) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Авсеева (Башун) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.03.1925

Сын: Башун Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Варфоломеевна (Башун) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1931

Сын: Башун Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.10.1937

Дочь: Ващенко (Башун) Эмма Яковлевна

Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Башун Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Смерть
1979

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