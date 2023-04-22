Башун (Бурая) Марьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1920
Дочь: Кацман (Башун) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Авсеева (Башун) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1925
Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Варфоломеевна (Башун) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1931
Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич
Рождение ребёнка
14.10.1937
Дочь: Ващенко (Башун) Эмма Яковлевна
Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич
Рождение ребёнка
15.06.1939
Отец ребёнка: Башун Яков Николаевич
Смерть
1979