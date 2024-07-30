Волженин Софрон Павлов
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Бракосочетание
31.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1895
Дочь: Волженина Анна Сафронова
Мать ребёнка: Волженина (Раченкова) Мария Митрофанова
Рождение ребёнка
11.06.1897
Дочь: Раченкова Марина Сафронова
Мать ребёнка: Волженина (Раченкова) Мария Митрофанова
Смерть
Неизвестно