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Волженин Софрон Павлов

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Волженин Павел Макаров

Мать: Волженина (Теплухина) Марфа Калинина

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.01.1894 ст.

Жена: Волженина (Раченкова) Мария Митрофанова

Рождение ребёнка
05.12.1895

Дочь: Волженина Анна Сафронова

Мать ребёнка: Волженина (Раченкова) Мария Митрофанова

Рождение ребёнка
11.06.1897

Дочь: Раченкова Марина Сафронова

Мать ребёнка: Волженина (Раченкова) Мария Митрофанова

Смерть
Неизвестно

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