Цирули Савва Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Цирули Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
После 1825
Мать ребёнка: Цирули Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Цирули Петр Саввич
Мать ребёнка: Цирули Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Цирули Федор Саввич
Мать ребёнка: Цирули Стефанида Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Старо-крымский поселянин
Смерть
1875