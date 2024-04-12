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Цирули Савва Дмитриевич

Место рождения

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

До 1778 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Цирули Дмитрий Юрьевич

Мать: не указана

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
После 1825

Сын: Цирули Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Цирули Стефанида Ивановна

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Цирули Петр Саввич

Мать ребёнка: Цирули Стефанида Ивановна

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Цирули Федор Саввич

Мать ребёнка: Цирули Стефанида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Старо-крымский поселянин
Смерть
1875
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
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