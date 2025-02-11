Иван Трифонов
мужской, родился 1824, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1850, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТрифон Кузьмин1783 г.р.
Супруги
Агафья Филиппова1827 г.р.
Дети
Сергей Иванов1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Трифон Кузьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Филиппова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Агафья Филиппова
Место жительства
1850
Смерть
1850