Иван Трифонов 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Трифонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1850, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Трифон Кузьмин1783 г.р.
Супруги
Агафья Филиппова1827 г.р.
Дети
Сергей Иванов1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Трифон Кузьмин

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Филиппова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Агафья Филиппова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Смерть
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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