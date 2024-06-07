Марфа Андреева\\Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1823
Сын: Иоанн Арефьев (Арефьевич)
Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1826
Дочь: Ефросиния Арефьева
Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1828
Сын: Роман Арефьев (Арефьевич)
Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)
Рождение ребёнка
04.09.1831
Сын: Моисей Арефьев (Арефьевич)
Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно