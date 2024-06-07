Марфа Андреева\\Васильева 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Андреева\\Васильева

Марфа Андреева\\Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)

Рождение ребёнка
25.05.1823

Сын: Иоанн Арефьев (Арефьевич)

Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1826

Дочь: Ефросиния Арефьева

Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1828

Сын: Роман Арефьев (Арефьевич)

Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)

Рождение ребёнка
04.09.1831

Сын: Моисей Арефьев (Арефьевич)

Отец ребёнка: Арефий (Ерофей?) Васильев (Васильевич)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.