Резникова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Резников Кузьма Саввич
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Резникова) Акулина Кузьминична
Отец ребёнка: Резников Кузьма Саввич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Резников Кузьма Саввич
Смерть
Неизвестно