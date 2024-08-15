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Резникова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резников Тимофей Кузьмич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Резников Никифор Кузьмич

Отец ребёнка: Резников Кузьма Саввич

Бракосочетание
До 1835

Муж: Резников Кузьма Саввич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Резникова) Акулина Кузьминична

Отец ребёнка: Резников Кузьма Саввич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Резников Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Резников Кузьма Саввич

Смерть
Неизвестно

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