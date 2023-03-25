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Полунин Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

14.05.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Полунин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Полунин Ферапонт Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Полунин Гордей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пожиткова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Полунин Киприан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.05.1881 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/107
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