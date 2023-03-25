Полунин Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти14.05.1881 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Полунин Ефим
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Полунин Ферапонт Степанович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Полунин Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пожиткова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
До 1868
Сын: Полунин Киприан Степанович
Смерть
14.05.1881 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/107