Земсков Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Бракосочетание
10.11.1908
Жена: Земскова Анна Ивановна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Земсков Михаил Николаевич крестьянин села Каралат - 25 лет Невеста: Калядина Анна Ивановна астраханская мещанка - 17 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1128-op-1-d-104 файл 21 номер... Показать все
Смерть
Неизвестно