Земсков Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земсков Михаил Николаевич

Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1908

Жена: Земскова Анна Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Земсков Михаил Николаевич крестьянин села Каралат - 25 лет Невеста: Калядина Анна Ивановна астраханская мещанка - 17 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1128-op-1-d-104 файл 21 номер... Показать все
Смерть
Неизвестно
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