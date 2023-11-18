Павлинцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1938
Дочь: Суранова Любовь Тихоновна
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлинцев Геннадий Тихонович
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршинцева Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлинцев Виктор Тихонович
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлинцев Николай Тихонович
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлинцева Парасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлинцев Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наприенко Ульяна Тихоновна
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демина Матрена Тихоновна
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич
Смерть
Неизвестно