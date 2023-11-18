Павлинцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлинцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1938

Дочь: Суранова Любовь Тихоновна

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлинцев Геннадий Тихонович

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршинцева Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлинцев Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлинцев Николай Тихонович

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлинцева Парасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлинцев Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наприенко Ульяна Тихоновна

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина Матрена Тихоновна

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлинцев Иван Тихонович

Отец ребёнка: Павлинцев Тихон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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