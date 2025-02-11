(Корчагина) Татьяна Осипова
женский, родилась 1842, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАрина Степанова1820 г.р.
ОтецКорчагин Осип Павлов1819 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Корчагин Осип Павлов
Мать: Арина Степанова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно