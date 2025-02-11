(Корчагина) Татьяна Осипова 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

(Корчагина) Татьяна Осипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1842, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Арина Степанова1820 г.р.
Отец
Корчагин Осип Павлов1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Корчагин Осип Павлов

Мать: Арина Степанова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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