Смольков Андрей Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Смольков Андрей Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Смолькова Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Елизарова Пелагея Андреевна Смолькова04.10.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Александровка , Безобразовский приход

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолькова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1890

Дочь: Елизарова Пелагея Андреевна Смолькова

Мать ребёнка: Смолькова Варвара Ивановна

Деревня Александровка , Безобразовский приход

Смерть
Неизвестно

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