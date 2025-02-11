Смольков Андрей Семенович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Смолькова Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Елизарова Пелагея Андреевна Смолькова04.10.1890 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1890
Дочь: Елизарова Пелагея Андреевна Смолькова
Мать ребёнка: Смолькова Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно
Деревня Александровка , Безобразовский приход