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Елизарова Пелагея Смолькова

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Место рождения

Деревня Александровка , Безобразовский приход

Дата рождения

04.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1890

Отец: Смольков Андрей Семенович

Мать: Смолькова Варвара Ивановна

Деревня Александровка , Безобразовский приход
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Елизаров Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Елизаров Николай Михаилович

Отец ребёнка: Елизаров Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Антонина Михаиловна

Отец ребёнка: Елизаров Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1919

Дочь: Александра Михаиловна

Отец ребёнка: Елизаров Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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