Елизарова Пелагея Смолькова
Место рожденияДеревня Александровка , Безобразовский приход
Дата рождения04.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1890
Деревня Александровка , Безобразовский приход
Бракосочетание
09.02.1911
Рождение ребёнка
24.07.1913
Сын: Елизаров Николай Михаилович
Отец ребёнка: Елизаров Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Антонина Михаиловна
Отец ребёнка: Елизаров Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
20.03.1919
Дочь: Александра Михаиловна
Отец ребёнка: Елизаров Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно