(Соловьева) Анна Григорьевна 26.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

(Соловьева) Анна Григорьевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 26.08.1906, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 13.07.1914, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Соловьев Григорий ВикентиевичНеизвестно г.р.
Мать
Соловьева Анисья КельсиеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906

Отец: Соловьев Григорий Викентиевич

Мать: Соловьева Анисья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
13.07.1914
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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