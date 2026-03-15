(Соловьева) Анна Григорьевна
женский, родилась 26.08.1906, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 13.07.1914, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецСоловьев Григорий ВикентиевичНеизвестно г.р.
МатьСоловьева Анисья КельсиеваНеизвестно г.р.
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Рождение
26.08.1906
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
13.07.1914
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл