Андрей Алексеев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 18.01.1882, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Алексей Матвеев1803 г.р.
Мать
Мария Фёдорова1805 г.р.
Супруги
Федосья Дмитриева1826 г.р.
Дети
Мария Андреева09.11.1847 г.р.
Аграфена Андреева1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алексей Матвеев

Мать: Мария Фёдорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Федосья Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.11.1847

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37 семья

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Андреева

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.08.1851

Дочь: Ефимия Андреева

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.07.1852

Сын: Салмин Семён Андреев

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.03.1855

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.06.1856

Дочь: Федосья Андреева

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31 семья

Рождение ребёнка
19.09.1860

Дочь: Вера Андреева

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.09.1860

Дочь: Фёкла Андреева

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.07.1863

Сын: Ермолай Андреев

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
18.01.1882
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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