Андрей Алексеев
мужской, родился 1827, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 18.01.1882, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАлексей Матвеев1803 г.р.
МатьМария Фёдорова1805 г.р.
Супруги
Федосья Дмитриева1826 г.р.
Дети
Мария Андреева09.11.1847 г.р.
Аграфена Андреева1850 г.р.Показать еще 7
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Алексей Матвеев
Мать: Мария Фёдорова
Место жительства
1835
Бракосочетание
22.01.1847
Жена: Федосья Дмитриева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1847
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Андреева
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
01.08.1851
Дочь: Ефимия Андреева
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
19.07.1852
Сын: Салмин Семён Андреев
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
19.03.1855
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
05.06.1856
Дочь: Федосья Андреева
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
19.09.1860
Дочь: Вера Андреева
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
19.09.1860
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
20.07.1863
Сын: Ермолай Андреев
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Смерть
18.01.1882