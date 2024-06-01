Васильева (Анцыферова) Матрона Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти06.05.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
19.02.1869
Рождение ребёнка
06.12.1871
Сын: Васильев Николай Миронович
Отец ребёнка: Васильев (Артемьев) Мирон Иудович (Иванович)
Рождение ребёнка
14.08.1873
Отец ребёнка: Васильев (Артемьев) Мирон Иудович (Иванович)
Смерть
06.05.1877
от горячки По придерженности к расколу