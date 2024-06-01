Васильева (Анцыферова) Матрона Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Анцыферова) Матрона Елисеевна

Васильева (Анцыферова) Матрона Елисеевна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

06.05.1877

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Анцыферов Елисей Федорович

Мать: Анцыферова Анна Корниловна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
19.02.1869

Муж: Васильев (Артемьев) Мирон Иудович (Иванович)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.12.1871

Сын: Васильев Николай Миронович

Отец ребёнка: Васильев (Артемьев) Мирон Иудович (Иванович)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.08.1873

Сын: Васильев Михей Миронович

Отец ребёнка: Васильев (Артемьев) Мирон Иудович (Иванович)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
06.05.1877
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от горячки По придерженности к расколу

Мы используем куки для улучшения работы сайта.