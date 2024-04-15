Сиренко (Котенко) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1876 ст.
Крещение
04.05.1876 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
26.10.1897 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96C-R?i=171&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.01.1898 ст.
Мария Ивановна Кукса
Восприемник
26.01.1901 ст.
Григорий Иванович Куканко
Смерть
Неизвестно