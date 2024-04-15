Сиренко (Котенко) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиренко (Котенко) Пелагея Григорьевна

Сиренко (Котенко) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.05.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1876 ст.

Отец: Котенко Григорий Николаевич

Мать: Котенко Наталия Матвеевна

Кровное, Сумська область
Крещение
04.05.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
26.10.1897 ст.

Муж: Сиренко Трофим Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96C-R?i=171&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Ивановна Кукса
Восприемник
26.01.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Иванович Куканко
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close