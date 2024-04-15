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Белокур Марфа Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.07.1895 ст.

Дата смерти

17.07.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1895 ст.

Отец: Белокур Иван Владимирович

Мать: Белокур Анастасия Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-W?i=973&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.07.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY5H?i=40&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.07.1895 ст.
на отведенном кладбище
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