Белокур Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.07.1895 ст.
Дата смерти17.07.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-W?i=973&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.07.1895 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY5H?i=40&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.07.1895 ст.
на отведенном кладбище