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Герасимов Филипп Яковлев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Герасимов Яков Андреянов

Мать: Герасимова Матрена Максимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Агафья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Герасимов Федот Филиппов

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Герасимова) Васса Филиппова

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Герасимов Гаврила Филиппов

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Герасимов Корнила Филиппов

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Герасимов Захар Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1863

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