Герасимов Филипп Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Герасимова) Васса Филиппова
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Герасимов Гаврила Филиппов
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Герасимов Корнила Филиппов
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1863