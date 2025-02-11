Уразлина Матрёна Иванова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Уразлина Матрёна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Уразлин Евдоким Дмитриев1813 г.р.
Дети
Уразлина Марфа Евдокимова1836 г.р.
Сырысева (Уразлина) Фивея Евдокмова1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразлин Евдоким Дмитриев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Уразлина Марфа Евдокимова

Отец ребёнка: Уразлин Евдоким Дмитриев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

30

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Сырысева (Уразлина) Фивея Евдокмова

Отец ребёнка: Уразлин Евдоким Дмитриев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

30

Смерть
Неизвестно

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