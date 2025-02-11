Уразлина Матрёна Иванова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Уразлин Евдоким Дмитриев1813 г.р.
Дети
Уразлина Марфа Евдокимова1836 г.р.
Сырысева (Уразлина) Фивея Евдокмова1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Уразлина Марфа Евдокимова
Отец ребёнка: Уразлин Евдоким Дмитриев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Сырысева (Уразлина) Фивея Евдокмова
Отец ребёнка: Уразлин Евдоким Дмитриев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно