Симоненко Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
15.08.1879 ст.
Сын: Симоненко Демид Степанович
Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна
Восприемник
20.09.1879 ст.
Ефросиния Петровна Котенко
Восприемник
25.11.1882 ст.
Екатерина Степановна Карпенко
Восприемник
11.10.1884 ст.
Параскева Григорьевна Котенко
Рождение ребёнка
01.07.1885 ст.
Сын: Симоненко Андрей Степанович
Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.07.1885 ст.
Борис Петрович Котенко
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.
Сын: Симоненко Павел Степанович
Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна
Восприемник
18.05.1887 ст.
Елена Васильевна Харченко
Восприемник
10.09.1887 ст.
Сергей Федорович Белокур
Восприемник
26.09.1888 ст.
Ефросиния Петровна Котенко
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Сын: Симоненко Платон Степанович
Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-B?i=590&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.08.1889 ст.
Андрей Денисович Кукса
Восприемник
01.10.1889 ст.
Харитина Петровна Котенко
Рождение ребёнка
16.02.1891 ст.
Сын: Симоненко Авксентий Степанович
Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Сын: Симоненко Георгий Степанович
Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна
Восприемник
12.11.1895 ст.
Степанида Васильевна Харченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно