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Симоненко Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1878 ст.

Жена: Симоненко Параскева Федоровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
15.08.1879 ст.

Сын: Симоненко Демид Степанович

Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.09.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Петровна Котенко
Восприемник
25.11.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Степановна Карпенко
Восприемник
11.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Григорьевна Котенко
Рождение ребёнка
01.07.1885 ст.

Сын: Симоненко Андрей Степанович

Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Борис Петрович Котенко
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.

Сын: Симоненко Павел Степанович

Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна

Восприемник
18.05.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Васильевна Харченко
Восприемник
10.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Федорович Белокур
Восприемник
26.09.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Петровна Котенко
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Симоненко Платон Степанович

Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-B?i=590&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Денисович Кукса
Восприемник
01.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Петровна Котенко
Рождение ребёнка
16.02.1891 ст.

Сын: Симоненко Авксентий Степанович

Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Сын: Симоненко Георгий Степанович

Мать ребёнка: Симоненко Параскева Федоровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.11.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Степанида Васильевна Харченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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