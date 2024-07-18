(Сташкевич) Марина Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сташкевич) Марина Романова

(Сташкевич) Марина Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Фавстин Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Петр Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Сташкевич) Марина Иванова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Сташкевич) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Сташкевич) Текля Иванова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сташкевич Федор Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Сташкевич Роман Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сташкевич Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сташкевич Николай Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сташкевич Дамиан Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.