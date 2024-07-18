(Сташкевич) Марина Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Сташкевич) Марина Иванова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Сташкевич) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Сташкевич) Текля Иванова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сташкевич Димитрий Иванов
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно