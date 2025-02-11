Саулина Варвара Михайлова
женский, родилась 1804
умерла Неизвестно
Супруги
Саулин Матвей Савельев1800 г.р.
Дети
Саулин Трефилий Матвеев1827 г.р.
Саулин Иван Матвеев1832 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Саулин Матвей Савельев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Саулин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Саулин Матвей Савельев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Саулин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Саулин Матвей Савельев
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно