Саулина Варвара Михайлова 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Саулина Варвара Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1804

умерла Неизвестно

Супруги
Саулин Матвей Савельев1800 г.р.
Дети
Саулин Трефилий Матвеев1827 г.р.
Саулин Иван Матвеев1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саулин Матвей Савельев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Саулин Трефилий Матвеев

Отец ребёнка: Саулин Матвей Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Саулин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Саулин Матвей Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Саулин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Саулин Матвей Савельев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

19 семья

Смерть
Неизвестно

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