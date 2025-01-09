Сорокина (Панькова) Федосья Максимовна
женский, родилась Около 1743, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1763
Супруги
Сорокин Филат ИгнатовичОколо 1740 г.р.
Дети
(Сорокина) Акилина ФилатовнаОколо 1761 г.р.
Сорокин Емельян ФилатовичОколо 1767 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Сорокина) Акилина Филатовна
Отец ребёнка: Сорокин Филат Игнатович
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Сорокин Емельян Филатович
Отец ребёнка: Сорокин Филат Игнатович
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Сорокин Алексей Филатович
Отец ребёнка: Сорокин Филат Игнатович
Смерть
После 1763