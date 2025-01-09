Сорокина (Панькова) Федосья Максимовна Около 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокина (Панькова) Федосья Максимовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1743, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1763

Супруги
Сорокин Филат ИгнатовичОколо 1740 г.р.
Дети
(Сорокина) Акилина ФилатовнаОколо 1761 г.р.
Сорокин Емельян ФилатовичОколо 1767 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Филат Игнатович

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Сорокина) Акилина Филатовна

Отец ребёнка: Сорокин Филат Игнатович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Сорокин Емельян Филатович

Отец ребёнка: Сорокин Филат Игнатович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сорокин Алексей Филатович

Отец ребёнка: Сорокин Филат Игнатович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

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