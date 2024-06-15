Стогова Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стогов Борис Александрович
Отец ребёнка: Стогов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1911
Сын: Стогов Александр Александрович
Отец ребёнка: Стогов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно