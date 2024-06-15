Стогова Александра Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стогов Борис Александрович

Отец ребёнка: Стогов Александр Михайлович

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1911

Сын: Стогов Александр Александрович

Отец ребёнка: Стогов Александр Михайлович

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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