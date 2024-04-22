Lodigensky Theodore — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lodigensky Theodore

Место рождения

Париж

Дата рождения

19.11.1930

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930

Отец: Lodizhensky Ilya Feodorovich

Мать: не указана

Бракосочетание
22.12.1950

Жена: Lodigensky Marjorie Anne

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lodigensky Marjorie Anne

Работа или профессия
Неизвестно
Artist
Смерть
2013
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