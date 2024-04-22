Lodigensky Theodore
Место рождения
Дата рождения19.11.1930
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930
Отец: Lodizhensky Ilya Feodorovich
Бракосочетание
22.12.1950
Жена: Lodigensky Marjorie Anne
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Lodigensky Marjorie Anne
Работа или профессия
Неизвестно
Artist
Смерть
2013