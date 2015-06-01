Lodigensky (Wilson) Marjorie Anne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lodigensky (Wilson) Marjorie Anne

Место рождения

Kirksville, Missouri United States

Дата рождения

07.04.1931

Дата смерти

01.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Kirksville, Missouri United States
Бракосочетание
22.12.1950

Муж: Lodigensky Theodore

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lodigensky Theodore

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.06.2015
Palm City, Florida United States
Palm City, Florida United States
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