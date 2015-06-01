Lodigensky (Wilson) Marjorie Anne
Место рожденияKirksville, Missouri United States
Дата рождения07.04.1931
Дата смерти01.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Kirksville, Missouri United States
Бракосочетание
22.12.1950
Муж: Lodigensky Theodore
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lodigensky Theodore
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.06.2015
Palm City, Florida United States
Palm City, Florida United States