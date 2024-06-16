Кованова Вера Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованова Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привезенцева (Кованова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кованова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
С 1913 по 1915
Сын: Кованов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно