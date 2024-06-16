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Кованова Вера Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованова Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привезенцева (Кованова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованов Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кованова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Кованов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1913 по 1915

Сын: Кованов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Кованов Ефим Петрович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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