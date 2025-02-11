Игнатий Николаев 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатий Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1812, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Николай Архипов1781 г.р.
Супруги
Марфа Ерофеева1812 г.р.
Дети
Иван Игнатов1836 г.р.
Евдокия Игнатова1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Николай Архипов

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ерофеева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Игнатов

Мать ребёнка: Марфа Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Марфа Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара Игнатова

Мать ребёнка: Марфа Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Исай Игнатов

Мать ребёнка: Марфа Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лукерья Игнатова

Мать ребёнка: Марфа Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Смерть
Неизвестно

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