Игнатий Николаев
мужской, родился 1812, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНиколай Архипов1781 г.р.
Супруги
Марфа Ерофеева1812 г.р.
Дети
Иван Игнатов1836 г.р.
Евдокия Игнатова1842 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Николай Архипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ерофеева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Игнатов
Мать ребёнка: Марфа Ерофеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Марфа Ерофеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Варвара Игнатова
Мать ребёнка: Марфа Ерофеева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Исай Игнатов
Мать ребёнка: Марфа Ерофеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лукерья Игнатова
Мать ребёнка: Марфа Ерофеева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно