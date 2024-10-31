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Бондарев Софрон Леонтьев

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Бондарев Леон/Леонтий Никифоров

Мать: Бондарева (Сергеева) Матрона Семенова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Бондарева) Дарья Софронова

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Трофим Софронов

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Иван Софронов

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Назар Софронов

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Ульиния Калистратова

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Шишаева (Бондарева) Параскева Сафронова

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бондарев Матвей Софронов

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Бондарев Нестор Сафронов

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.07.1881

Сын: Бондарев Степан Софронов

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Рождение ребёнка
16.10.1885

Сын: Бондарев Яков Софронов

Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова

Смерть
Неизвестно

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