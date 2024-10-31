Бондарев Софрон Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Бондарева) Дарья Софронова
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Шишаева (Бондарева) Параскева Сафронова
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Рождение ребёнка
1868 ст.
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Рождение ребёнка
07.07.1881
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Рождение ребёнка
16.10.1885
Мать ребёнка: Бондарева Ульиния Калистратова
Смерть
Неизвестно