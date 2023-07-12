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Нефедова (Мелькова) Валентина Ивановна
Нефедова (Мелькова) Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1948
Пол
Женский
Отец
Мельков Иван Николаевич
1919 г.р.
Мать
Мелькова (Денисова) Елизавета Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948
Отец:
Мельков Иван Николаевич
Мать:
Мелькова Елизавета Григорьевна
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