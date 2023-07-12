Нефедова (Мелькова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедова (Мелькова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948

Отец: Мельков Иван Николаевич

Мать: Мелькова Елизавета Григорьевна

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