Мельков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельков Иван Николаевич

Мельков Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1919

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1919

Отец: Мельков Николай

Мать: Мелькова Анфисья

Рождение ребёнка
07.01.1948

Дочь: Нефедова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
29.03.1949

Сын: Мельков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
01.11.1953

Сын: Мельков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Василий Иванович

Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Елизавета Григорьевна

Смерть
2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close