Мельков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1919
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1919
Отец: Мельков Николай
Мать: Мелькова Анфисья
Рождение ребёнка
07.01.1948
Дочь: Нефедова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
29.03.1949
Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1953
Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелькова Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015