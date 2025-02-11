Аштаева (Цыганова) Степанида Мокеевна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Аштаева (Цыганова) Степанида Мокеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1865, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Цыганов Мокей Васильевич1833 г.р.
Мать
Цыганова Агафья Александрова1831 г.р.
Супруги
Аштаев Петр Степанович1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Цыганов Мокей Васильевич

Мать: Цыганова Агафья Александрова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Аштаев Петр Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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