Аштаева (Цыганова) Степанида Мокеевна
женский, родилась 1865, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЦыганов Мокей Васильевич1833 г.р.
МатьЦыганова Агафья Александрова1831 г.р.
Супруги
Аштаев Петр Степанович1867 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно