Митракова (Шамрай) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митракова (Шамрай) Раиса Алексеевна

Место рождения

Ташкент Узбекская ССР

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

15.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1956

Сын: Митяев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Митяев Михаил

Ульва, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
15.05.2006
Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область

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