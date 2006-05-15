Митракова (Шамрай) Раиса Алексеевна
Место рожденияТашкент Узбекская ССР
Дата рождения01.03.1926
Дата смерти15.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1956
Сын: Митяев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Митяев Михаил
Ульва, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
15.05.2006
Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область