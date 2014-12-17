Митяев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.10.1956
Дата смерти17.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956
Отец: Митяев Михаил
Рождение ребёнка
13.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митяева Галина Александровна
Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Смерть
17.12.2014
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область