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Митяев Владимир Михайлович

Место рождения

Ульва, Тымовский, Сахалинская область

Дата рождения

16.10.1956

Дата смерти

17.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956

Отец: Митяев Михаил

Мать: Митракова Раиса Алексеевна

Ульва, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
13.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митяева Галина Александровна

Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Смерть
17.12.2014
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область