Каштанова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти11.05.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: Каштанов Андрей
Мать: Каштанова Екатерина
Рождение ребёнка
29.11.1946
Дочь: Рыбакова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Болотин Алексей
Рождение ребёнка
14.07.1948
Дочь: Ульянова Таисия Николаевна
Смерть
11.05.2002
Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область