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Каштанова Мария Андреевна

Место рождения

Новая Заря, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

11.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Каштанов Андрей

Мать: Каштанова Екатерина

Новая Заря, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.11.1946

Дочь: Рыбакова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Болотин Алексей

Новая Заря, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.07.1948

Дочь: Ульянова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Новая Заря, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
11.05.2002
Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
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