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Дрозд Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1817

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд (Дрозденко) Григорий Никитович

Рождение ребёнка
17.11.1814

Сын: Дрозд (Дрозденко) Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Григорий Никитович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3D1-5?i=759&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.04.1816

Сын: Дрозд (Дрозденко) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Григорий Никитович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-7?i=767&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
15.05.1817
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CK-F?i=95&cc=4133834&cat=1013792

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