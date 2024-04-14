Дрозд Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1814
Сын: Дрозд (Дрозденко) Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Григорий Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3D1-5?i=759&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.04.1816
Сын: Дрозд (Дрозденко) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Григорий Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-7?i=767&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
15.05.1817
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CK-F?i=95&cc=4133834&cat=1013792