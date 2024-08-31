Рудаков Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марковская (Рудакова) Надежда Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рудакова) София Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Алексей Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Николай Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Башенина (Рудакова) Людмила Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно