Рудаков Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марковская (Рудакова) Надежда Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рудакова) София Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Алексей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Николай Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Башенина (Рудакова) Людмила Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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