Раппу (Эртте) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения08.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1907
Муж: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
19.10.1911
Сын: Раппу Алпо-Вальтер Петрович
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: (Раппу) Эльза Петровна
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
13.08.1915
Дочь: (Раппу) Люли Петровна
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
30.09.1918
Дочь: (Раппу) Ханна Петровна
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
10.05.1920
Сын: Раппу Эйно Петрович
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
01.10.1922
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
31.03.1924
Сын: Раппу Карл Петрович
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: (Раппу) Амалия Петровна
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Смерть
Неизвестно