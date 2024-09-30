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Раппу (Эртте) Мария Петровна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
18.11.1907

Муж: Раппу Петр Иосифович

Рождение ребёнка
19.10.1911

Сын: Раппу Алпо-Вальтер Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: (Раппу) Эльза Петровна

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1915

Дочь: (Раппу) Люли Петровна

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1918

Дочь: (Раппу) Ханна Петровна

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1920

Сын: Раппу Эйно Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1922

Сын: Раппу Виктор Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1924

Сын: Раппу Карл Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: (Раппу) Амалия Петровна

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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