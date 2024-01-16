Серикова (Парилова) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серикова (Парилова) Татьяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парилов Емельян ?

Мать: Парилова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сериков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Инокентий Николаевич

Отец ребёнка: Сериков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Сериков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сериков Николай

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