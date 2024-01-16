Серикова (Парилова) Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парилов Емельян ?
Мать: Парилова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сериков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сериков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сериков Инокентий Николаевич
Отец ребёнка: Сериков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Сериков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сериков Николай