Сериков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сериков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Серикова Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Инокентий Николаевич

Мать ребёнка: Серикова Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Серикова Татьяна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серикова Татьяна Емельяновна

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