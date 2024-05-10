Феодосья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Голов Павел Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голов Павел Карпович
Рождение ребёнка
01.03.1941
Дочь: Тимаева Мария Павловна
Отец ребёнка: Голов Павел Карпович
Смерть
Неизвестно