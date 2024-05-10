Феодосья Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодосья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Голов Павел Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голов Николай Павлович

Отец ребёнка: Голов Павел Карпович

Рождение ребёнка
01.03.1941

Дочь: Тимаева Мария Павловна

Отец ребёнка: Голов Павел Карпович

Смерть
Неизвестно

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