Свистунов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.2015

Дочь: Свистунова Светлана Александровна

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Рождение ребёнка
03.05.2019

Сын: Свистунов Константин Александрович

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Рождение ребёнка
21.11.2020

Сын: Свистунов Антон Александрович

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