Свистунов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2015
Дочь: Свистунова Светлана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.2019
Сын: Свистунов Константин Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.2020
Сын: Свистунов Антон Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности