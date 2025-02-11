Маринин (Караванская) Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Маринин (Караванская) Надежда

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Станция Должанская, Луганская область, Россия

Супруги
Маринин Степан1907 г.р.
Дети
Маринин ГариМежду 1930 и 1933 г.р.
Маринин Адольф Степанович29.11.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Юрий

Отец ребёнка: Маринин Степан

Бракосочетание
09.05.1929

Муж: Маринин Степан

Рафаильский сельсовет, Украина

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1933

Сын: Маринин Гари

Отец ребёнка: Маринин Степан

Луганская область, Россия

Рождение ребёнка
29.11.1935

Сын: Маринин Адольф Степанович

Отец ребёнка: Маринин Степан

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Смерть
Неизвестно
Станция Должанская, Луганская область, Россия

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