Маринин (Караванская) Надежда
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Станция Должанская, Луганская область, Россия
Супруги
Маринин Степан1907 г.р.
Дети
Маринин ГариМежду 1930 и 1933 г.р.
Маринин Адольф Степанович29.11.1935 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Юрий
Отец ребёнка: Маринин Степан
Бракосочетание
09.05.1929
Муж: Маринин Степан
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1933
Сын: Маринин Гари
Отец ребёнка: Маринин Степан
Луганская область, Россия
Рождение ребёнка
29.11.1935
Сын: Маринин Адольф Степанович
Отец ребёнка: Маринин Степан
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Станция Должанская, Луганская область, Россия