Маринин Адольф Степанович
Место рожденияг. Липецк
Дата рождения1935
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Маринин Степан
Мать: Маринин Надежда
г. Липецк
Бракосочетание
1958
Краснополянский Сельсовет
Рождение ребёнка
30.09.1967
Дочь: Сёмина Галина Адольфовна
Мать ребёнка: Маринина Светлана Вадимовна
16 роддом г.Москва
Работа или профессия
Неизвестно
радиомонтажник
Образование
Неизвестно
ст.Должанская Луганской области УССР
средняя школа
Смерть
1994
г.Зеленоград
Похороны
Неизвестно
Кладбище города Зеленограда