Маринин Адольф Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринин Адольф Степанович

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Место рождения

г. Липецк

Дата рождения

1935

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Маринин Степан

Мать: Маринин Надежда

г. Липецк
Бракосочетание
1958

Жена: Маринина Светлана Вадимовна

Краснополянский Сельсовет
Рождение ребёнка
30.09.1967

Дочь: Сёмина Галина Адольфовна

Мать ребёнка: Маринина Светлана Вадимовна

16 роддом г.Москва
Работа или профессия
Неизвестно
радиомонтажник
Образование
Неизвестно
ст.Должанская Луганской области УССР
средняя школа
Смерть
1994
г.Зеленоград
Похороны
Неизвестно
Кладбище города Зеленограда
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