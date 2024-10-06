Белякова (Иванова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Иванова) Евгения Николаевна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

18.10.1940

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

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1974 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1940

Отец: Иванов Николай Алексеевич

Мать: Иванова (Цибуля) Василиса Ивановна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
22.02.1969

Муж: Беляков Анатолий Михайлович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
27.10.1974

Сын: Беляков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Беляков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Анатолий Михайлович

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