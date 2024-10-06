Белякова (Иванова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1940
Бракосочетание
22.02.1969
Рождение ребёнка
04.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1974
Сын: Беляков Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Беляков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Анатолий Михайлович