Бухтояров Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухтояров Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Бухтоярова (Бражник) Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1991
Дочь: Кирилюк (Бухтоярова) Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Бухтоярова (Бражник) Лидия Ивановна
Смерть
2023