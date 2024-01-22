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Бухтояров Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухтояров Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Бухтоярова (Бражник) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтоярова (Бражник) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1991

Дочь: Кирилюк (Бухтоярова) Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Бухтоярова (Бражник) Лидия Ивановна

Смерть
2023

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