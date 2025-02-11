(Киснярова) Марфа Артемьева 01.09.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

(Киснярова) Марфа Артемьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.09.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.01.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кисняров Артемий Павлов1829 г.р.
Мать
Киснярова Аксинья Павлова1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1872

Отец: Кисняров Артемий Павлов

Мать: Киснярова Аксинья Павлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.01.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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