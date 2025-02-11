(Киснярова) Марфа Артемьева
женский, родилась 01.09.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.01.1873, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКисняров Артемий Павлов1829 г.р.
МатьКиснярова Аксинья Павлова1833 г.р.
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Рождение
01.09.1872
Отец: Кисняров Артемий Павлов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.01.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область