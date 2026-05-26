Коваль Валентина Николаевна?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Коваль) Татьяна ФедоровнаОколо 1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Федор Григорьевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1978
Дочь: (Коваль) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Коваль Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно