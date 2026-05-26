Коваль Валентина Николаевна? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Коваль Валентина Николаевна?

Автор
ИС
Сорокина И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Коваль) Татьяна ФедоровнаОколо 1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
06.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Федор Григорьевич

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1978

Дочь: (Коваль) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Коваль Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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