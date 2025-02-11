Нораев Диомид Диомид/Дементий Иванович
мужской, родился 1861, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНораев Иван Степанович1829 г.р.
МатьНораева Екатерина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Нораева Акилина Николаевна1859 г.р.
Дети
Нораев Василий Дементьевич10.04.1889 г.р.
Сульдина Ульяна Диомидовна Нораева21.06.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
09.11.1879
Рождение ребёнка
10.04.1889
Сын: Нораев Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Нораева Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.1897
Дочь: Сульдина Ульяна Диомидовна Нораева
Мать ребёнка: Нораева Акилина Николаевна
Смерть
Неизвестно