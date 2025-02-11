Нораев Диомид Диомид/Дементий Иванович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Нораев Диомид Диомид/Дементий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1861, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Нораев Иван Степанович1829 г.р.
Мать
Нораева Екатерина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Нораева Акилина Николаевна1859 г.р.
Дети
Нораев Василий Дементьевич10.04.1889 г.р.
Сульдина Ульяна Диомидовна Нораева21.06.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Нораев Иван Степанович

Мать: Нораева Екатерина Васильевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1879

Жена: Нораева Акилина Николаевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.04.1889

Сын: Нораев Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Нораева Акилина Николаевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.06.1897

Дочь: Сульдина Ульяна Диомидовна Нораева

Мать ребёнка: Нораева Акилина Николаевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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