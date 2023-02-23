Нораева Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрена Нораева
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1871
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Рождение ребёнка
26.07.1878
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1886
Дочь: Кузнецова Наталья Нораева
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Наскина Устинья Нораева
Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно