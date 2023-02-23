Нораева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНораева Екатерина Васильевна

Нораева Екатерина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Нораев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрена Нораева

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Нораев Диомид Иванович

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Нораев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1871

Сын: Нораев Семён Иванович

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Рождение ребёнка
26.07.1878

Сын: Нораев Степан Иванович

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1886

Дочь: Кузнецова Наталья Нораева

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Наскина Устинья Нораева

Отец ребёнка: Нораев Иван Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нораев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close